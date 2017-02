Enquête au SPVM

D’ex-policiers du SPVM, Jimmy Cacchione et Giovanni Di Feo – Crédit photo | TVA Nouvelles D’ex-policiers du SPVM, Jimmy Cacchione et Giovanni Di Feo – Crédit photo | TVA Nouvelles

TVA a dévoilé cette semaine les révélations chocs de deux anciens officiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui affirment que les Affaires internes avaient fabriqué des éléments de preuve pour les faire taire. Jimmy Cacchione et Giovanni Di Feo soutiennent qu’ils ont fait l’objet de fausses accusations alors qu’ils s’apprêtaient à dévoiler des cas de corruption au sein du SPVM.

«Il y a de la fabrication d’allégations et à partir de ça on initie des enquêtes afin de museler les gens qui ont des choses à dire», a raconté Jimmy Cacchione à l’émission J.E.

Plongé dans la crise, le directeur du SPVM, Philippe Pichet, a expliqué à TVA Nouvelles avoir demandé à son homologue de la Sûreté du Québec (SQ) Martin Prud’homme «par transparence» de revoir les enquêtes et « d’y inclure les faits nouveaux».

Le maire de Montréal, Denis Coderre, s’est dit « rassuré » de ces démarches.

Mais la pression continue de monter pour que le SPVM fasse toute la lumière sur cette présumée chasse aux sources.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a affirmé, jeudi, que la SQ prendra des mesures « extraordinaires » pour cette enquête sur le SPVM.

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a plutôt réclamé une enquête indépendante :

« Il y a un problème de crise de confiance et lorsque la police enquête sur la police, et d’autant plus lorsqu’une des polices a participé à l’enquête sous enquête par sa propre police, là, ça commence à tirer l’élastique au point de rupture », a dénoncé M. Lisée.

