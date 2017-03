Cocktail-bénéfice du 2 mai

Les caricaturistes Serge Chapleau de La Presse et Michel Garneau (alias Garnotte) du Devoir produiront devant les convives venus soutenir la liberté de la presse, le 2 mai au Centre Phi, des caricatures sous le thème des médias. Ces œuvres seront ensuite mises à l’encan, en plus de caricatures originales généreusement offertes à la FPJQ par André-Philippe Côté, du Soleil et de L’actualité.

Plusieurs photographes de presse ont aussi accepté de mettre à l’encan leurs photos préférées de l’année lors du cocktail-bénéfice.

L’entrepreneur Alexandre Taillefer, nouvellement propriétaire du magazine L’actualité et du magazine culturel Voir, partagera sa vision de l’avenir des médias.

La soirée sera animée par Marie-Maude Denis, journaliste à l’émission Enquête de Radio-Canada et Patrick Lagacé, journaliste à La Presse.

Le cocktail-bénéfice est ouvert au grand public. L’entrée est de 150$ + taxes.

Il reste quelques places réservées aux membres de la FPJQ au prix coutant (60$+ taxes). Les membres doivent communiquer avec la FPJQ sans tarder au 514-522-6142 ou à info@fpjq.org.

Les fonds récoltés contribueront aux travaux de défense du journalisme et de la liberté de presse de la FPJQ.

18h : Cocktail dînatoire

18h30 : Entrevue avec Alexandre Taillefer par Marie-Maude Denis

19h : Encan de caricatures et de photos animé par Patrick Lagacé

Achetez vos billets ici dès maintenant !