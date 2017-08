La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) est très heureuse d’annoncer la nomination de Catherine Lafrance à titre de directrice générale.

Chef d’antenne de Radio-Canada pour l’Ontario, Mme Lafrance détient une expérience remarquable en journalisme au Québec et au Canada.

Mme Lafrance a amorcé sa carrière au début des années 90 comme journaliste à CKAC, puis Télévision Quatre-Saisons, avant de se joindre à l’équipe de TVA-LCN où elle a été chef d’antenne. Elle a ensuite été embauchée par le diffuseur public, où elle a été successivement journaliste aux affaires municipales, à Montréal, chef d’antenne à RDI, puis reporter et animatrice à CBC-North.

Depuis 2012, elle occupe le poste de chef d’antenne à Radio-Canada à Toronto. Ses anciens collègues la décrivent comme une excellente journaliste doublée d’une gestionnaire hors pair avec une personnalité rassembleuse.

À sa vaste expérience de journaliste de terrain, de productrice et d’animatrice d’émissions d’information, s’ajoute une expertise démontrée dans la réalisation de projets d’envergure. Au cours des dernières années, Mme Lafrance a œuvré à la création du Téléjournal week-end pour Radio-Canada en Ontario, en plus de planifier pour Radio-Canada et la CBC la couverture nationale du Festival international du film de Toronto, notamment.

Membre assidue de la FPJQ depuis de nombreuses années, Catherine Lafrance a déjà siégé au conseil d’administration.

Auteure de plusieurs livres, Mme Lafrance possède une plume expérimentée, et a démontré une réflexion approfondie sur le métier.

Près d’une cinquantaine de personnes ont posé leur candidature au poste de directeur général de la FPJQ afin de succéder à Caroline Locher, qui a été nommée secrétaire générale du Conseil de presse, où elle entrera en fonction en septembre.

Catherine Lafrance s’est distinguée des autres candidats par le cumul de ses expériences pratiques en journalisme et en gestion de projets d’envergure. L’exécutif de la FPJQ n’a aucun doute qu’elle dirigera la FPJQ avec brio.

Le comité de sélection était formé de Stéphane Giroux (président), de Jean-Thomas Léveillé (vice-président), et de Brian Myles (ex-président de la FPJQ et directeur du Devoir). Il était appuyé par Valérie Gaudreau (secrétaire-trésorière de la FPJQ), Caroline Marcaillou (experte en ressources humaines chez Vidéotron) et de Caroline Locher (directrice générale sortante de la FPJQ).

Les membres du comité de sélection ont recommandé l’embauche de Catherine Lafrance à l’unanimité, une décision entérinée par le conseil d’administration.

Mme Lafrance sera à l’emploi de la FPJQ à compter du 24 août prochain.

La FPJQ est le principal regroupement de journalistes au Canada avec près de 2000 membres. Elle défend le journalisme, la liberté de presse et le droit du public à l’information, en plus d’assurer un soutien professionnel aux journalistes par l’entremise de formation professionnelle, du congrès annuel des journalistes, de la remise des prix d’excellence en journalisme et de l’octroi la carte de presse, notamment.