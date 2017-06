Le représentant de la Chambre, Greg Gianforte - Crédit photo | Justin Grigg / Missoulian

Greg Gianforte, un candidat républicain du Montana poursuivi pour avoir agressé un journaliste, a été élu à la Chambre des représentants des États-Unis jeudi dernier. La veille, il avait jeté au sol et brisé les lunettes du correspondant du quotidien britannique The Guardian, Ben Jacobs, selon le témoignage du journaliste corroboré par plusieurs témoins.

Le nouvel élu à la Chambre des représentants a présenté ses excuses lors de son discours de victoire. « Hier soir, j’ai commis une erreur. Et j’ai commis un acte que je ne peux pas retirer, a-t-il dit. Je n’aurais pas dû traiter ce reporter de cette manière, et je m’en excuse. »

Trois des plus importants journaux de l’État, The Billings Gazette, Missoulian et The Helena Independent Record avaient retiré leur appui au candidat républicain après l’agression.

Gianforte risque 6 mois de prison et 500 dollars d’amende s’il est reconnu coupable de l’agression. L’élu républicain devra se présenter devant la Cour au plus tard le 7 juin.

*** Erratum: la première version de ce texte indiquait que Greg Gianforte avait était élu à titre de gouverneur du Montana. Il a plutôt été élu à titre de représentant du Montana à la Chambre des représentants des États-Unis. Toutes nos excuses.

