Hebdomadaires locaux

Marc-Noël Ouellette et Renel Bouchard, copropriétaires d'Icimédias, sont les acquéreurs du journal Le Canada Français. Crédit photo | Remy Boily / Le Canada Français

Six ans après avoir été achetés par TC Media, les journaux du groupe Le Canada Français repassent aux mains de propriétaires locaux. Dix autres publications font partie de cette transaction avec Icimédias, qui devient ainsi le plus grand groupe de presse local au Québec.

Près de 50 % des titres inclus dans le processus de vente des hebdomadaires de TC Media se retrouvent maintenant dans les mains d’acteurs locaux.

Les nouveaux propriétaires faisaient déjà partie du paysage des hebdos. Renel Bouchard – ancien actionnaire du groupe Le Canada Français- et Marc-Noël Ouellette – cadre chez TC Media- étaient responsables des Cahiers du Textuel, qui offre notamment des produits papier et numériques à tous les hebdomadaires francophones du Québec.

«Nous croyons que chaque hebdo est unique et fait partie de l’identité, de l’ADN de sa communauté, souligne Marc-Noël Ouellette, directeur général d’Icimédias. C’est pourquoi nous sommes si fiers d’acquérir ces publications. Certes, les hebdos se transforment pour s’adapter à l’univers du numérique, mais leur évolution ne doit pas renier leur identité, et encore moins leur volonté de rejoindre toute leur population, dans tous les milieux, dans tous les groupes d’âge et d’intérêt.»

Les 168 employés du groupe devraient conserver leur emploi.

Les hebdomadaires concernés par la transaction sont :

Le Canada Français et Le Richelieu (Saint-Jean-sur-Richelieu),

Coup d’œil (Napierville),

L’Avenir et des Rivières (Farnham),

Le Guide (Cowansville),

Granby Express (Granby),

La Nouvelle union et La Nouvelle union week-end (Victoriaville),

L’Avenir de l’Érable (Plessisville),

La Voix du Sud (Lac-Etchemin),

Beauce Média (Sainte-Marie-de-Beauce),

L’Éclaireur Progrès et Hebdo Régional (Saint-Georges-de-Beauce),

Le Reflet du Lac (Magog),

Le Progrès de Coaticook (Coaticook),

L’Hebdo Journal (Trois-Rivières),

Le Courrier Sud (Nicolet),

L’Hebdo du Saint-Maurice (Shawinigan),

L’Écho La Tuque/Haut-St-Maurice (La Tuque),

L’Écho de Maskinongé (Maskinongé)

Courrier Frontenac (Thetford Mines).

L’entente conclue entre Icimédias et TC Media inclut également la plateforme InMemoriam.ca, une communauté virtuelle permettant de créer des sites Web commémoratifs personnalisés

Pour en savoir plus :