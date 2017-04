Invitation 2 mai

Crédit photo | Centre Phi

Il reste moins de dix places à tarif réduit réservées aux membres de la FPJQ pour le cocktail-bénéfice du 2 mai. Premiers arrivés, premiers servis!

Le tarif spécial est de 60$ + taxes. Les membres intéressés doivent réserver en appelant directement à la FPJQ au 514-522-6142.

La FPJQ vous invite à venir à la rencontre d’Alexandre Taillefer le 2 mai dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse, au magnifique Centre Phi. Cette soirée-bénéfice sera animée par Patrick Lagacé et Marie-Maude Denis et prendra la forme d’un cocktail dînatoire où sont invitées des personnalités du milieu des affaires, politique, juridique, artistique et médiatique, entre autres.

Les caricaturistes Serge Chapleau de La Presse et Garnotte et Pascal Élie du Devoir dessineront en direct des oeuvres qui seront ensuite mises à l’encan.

Les fonds récoltés lors de la soirée-bénéfice contribueront aux travaux de défense du journalisme et de la liberté de presse de la FPJQ.

Plus d’information ici.