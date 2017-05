Mot de la direction

Crédit photo | Catherine Legault

Je suis très heureuse d’annoncer l’embauche de la journaliste Marie-Philippe Gagnon-Hamelin à titre de directrice générale adjointe (DGA) de la FPJQ.

Chef de contenu à TC Média, au Journal de Chambly, Marie-Philippe possède l’expérience mixte recherchée de journaliste terrain et de gestionnaire. Bilingue, détentrice d’une maîtrise en communication publique (journalisme international) de l’Université Laval et d’un certificat en journalisme de l’Université de Montréal, elle a démontré au comité de sélection une grande compréhension de la mission de la FPJQ et du milieu journalistique québécois. Vous aurez peut-être déjà croisé Marie-Philippe lors de congrès de la FPJQ ou à titre de juré au prix Judith-Jasmin. Vous aurez alors également constaté que sa personnalité ultra sympathique est contagieuse.

À titre de DGA, Marie-Philippe sera responsable des services aux membres de la FPJQ, de la formation professionnelle, de l’organisation de diverses activités d’envergure, incluant le congrès annuel des journalistes. Elle assurera mon soutien principal et contribuera à l’élaboration des prises de position et des stratégies d’action.

Marie-Philippe entrera en fonction le 15 mai 2017.

De la part de toute l’équipe, bienvenue, Marie-Philippe!

Caroline Locher

Directrice générale