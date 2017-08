Article paru dans le Trente Printemps 2017 | Par Juliette de Maeyer, professeure adjointe au département de communications de l’Université de Montréal



Les audiences de la commission Chamberland ont permis de réaliser à quel point le journalisme d’enquête est menacé lorsque les sources ne sont pas protégées. Un projet de loi sur la protection des sources journalistiques a été adopté récemment par le sénat. La Belgique fait figure de précurseur.

En Belgique, une loi instaurant le droit à la protection des sources journalistiques a été adoptée en 2005. Elle est considérée comme une des meilleures lois de ce type dans le monde, notamment parce que son champ d’application est très large et que les exceptions qu’elle prévoit sont peu nombreuses et encadrées de manière stricte. Malgré cela, les douze années d’existence de la loi belge n’en font pas un acquis définitif, car la portée et les limites de la protection des sources journalistiques sont régulièrement remises en question.

En avril 2010, Wikileaks publie la vidéo d’une bavure de l’armée américaine, la première d’une longue série de révélations qui feront date dans l’histoire tumultueuse des lanceurs d’alerte et de leurs relations avec la presse. Le dispositif technique que Wikileaks met alors en place vise à résister aux attaques, que celles-ci soient de nature informatique ou judiciaire. Ce n’est donc pas un hasard si un des « nœuds » du serveur décentralisé se situe en Belgique : la loi belge sur le secret des sources journalistiques est considérée comme une des protections les plus avancées dans le monde.

Adoptée le 7 avril 2005, la loi belge « relative à la protection des sources des journalistes » donne aux journalistes le droit d’invoquer le secret des sources et de refuser de fournir à la justice toute information, enregistrement ou document qui révélerait l’identité d’un informateur ou dévoilerait la nature de ces informations ou leur provenance. Elle soustrait donc les journalistes aux règles de droit commun, qui interdisent, en principe, de refuser à la justice des renseignements qu’elle réclame.

Qui peut invoquer le secret des sources ?

Le champ d’application d’une telle loi est évidemment un enjeu crucial. Qui, exactement, peut invoquer le secret des sources ? La loi concerne « toute personne qui contribue directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d’informations, par le biais d’un média, au profit du public ». Cette définition est très vaste, car elle englobe notamment les personnes qui exercent des activités journalistiques de manière bénévole ou occasionnelle, pour tout type de média. Il s’agit, en fait, d’une modification apportée au texte de 2005, qui limitait le droit au secret des sources aux journalistes, salariés ou indépendants, qui contribuent à un média de manière régulière. Cette définition rejoignait en partie celle du titre de « journaliste professionnel », protégé en Belgique par une loi de 1963, qui fait de la rémunération et de la régularité de l’activité journalistique deux conditions pour l’octroi du titre.

Pourtant, la Cour constitutionnelle a jugé, dans un arrêt daté du 7 juin 2006, que le droit au secret des sources doit être garanti « non pas pour protéger les journalistes en tant que groupe professionnel, mais bien pour permettre à la presse de jouer son rôle de “ chien de garde ” et d’informer le public sur des questions d’intérêt général ». Dans cette volonté d’ouverture, la cour ira même jusqu’à supprimer le terme de « journaliste » de la loi. Par conséquent, et toujours selon la Cour constitutionnelle, le droit au secret des sources fait partie de la liberté d’expression et de la liberté de la presse et il s’applique donc à toute personne qui exerce des activités journalistiques. La loi prévoit également de protéger tous les « collaborateurs de la rédaction » qui seraient amenés, dans l’exercice de leurs fonctions, à prendre connaissance d’informations permettant d’identifier une source.

Cette conception libérale du secret des sources rejoint, en fait, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui considère régulièrement, depuis un arrêt daté de 1996, que le secret des sources est « l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse ». Depuis une dizaine d’années, cette cour européenne estime également que les protections liées à la fonction essentielle d’informer le public sur toute question d’intérêt général ne doivent pas être limitées à la presse, reconnaissant même, dans un arrêt daté de 2016, que « la fonction des blogueurs et des utilisateurs populaires des médias sociaux peut aussi être assimilée à celle de “ chien de garde du public ” ».

Les limites de la loi

Très généreuse dans sa portée, la loi belge sur le secret des sources prévoit néanmoins des limitations. Les journalistes (et les autres personnes visées par la loi) peuvent être contraints de révéler leurs sources d’information, mais uniquement dans un cas précis : il faut que les informations soient « de nature à prévenir la commission d’infractions constituant une menace grave pour l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes », qu’elles revêtent une « importance cruciale » pour la prévention des infractions et qu’elles ne puissent pas être obtenues « d’aucune autre manière ». La loi précise également que cette exception au secret des sources n’est autorisée qu’à la requête d’un juge.

Les exceptions à la loi sont donc prévues et encadrées de manière assez stricte, de sorte que cette loi sur le secret des sources est jugée exemplaire. Interrogés lors des États généraux des médias d’information, tenus en 2012, l’ensemble des acteurs du secteur des médias et du journalisme se sont accordés pour affirmer que la loi est largement satisfaisante. Cela fait-il, pour autant, de la Belgique un paradis pour la protection des sources ? Il faut constater que l’adoption de la loi n’a pas mis un terme définitif aux controverses au sujet de la protection des sources. Depuis 2005, la loi a été contestée et régulièrement menacée par d’autres dispositions législatives, et même par la méconnaissance ou la résistance de la magistrature, qui en fait des interprétations pour le moins restrictives. C’est particulièrement le cas quand la justice doit trancher entre le droit à la protection des sources et le secret de l’instruction, dans le cas de fuites liées à des affaires judiciaires ou à des enquêtes en cours.

Surveillance policière vs protection des sources

En 12 ans d’existence, la loi belge sur le secret des sources a régulièrement été mise dans la balance avec d’autres enjeux de société, tels que la sécurité ou la lutte contre le terrorisme. Des projets de loi en 2005, puis en 2010, ont montré une volonté d’étendre les pouvoirs de surveillance de la police ou des services de renseignement et de sécurité, sans nécessairement préserver le droit à la protection des sources journalistiques. Par exemple, la loi de 2010 relative aux méthodes de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité maintient le principe de secret des sources des journalistes, mais elle limite celui-ci aux journalistes professionnels et prévoit des exceptions beaucoup plus nombreuses que le seul cas inscrit dans la loi de 2005.

Après les attentats commis à Bruxelles en 2016, il y a eu encore une fois un durcissement des mesures de lutte contre le terrorisme, qui ont accru les dispositifs de surveillance et donné des pouvoirs plus amples à l’exécutif. Des associations de défense des droits de l’homme telles qu’Amnistie internationale ont de nouveau souligné les menaces que ces mesures font peser sur le secret des sources et donc sur le droit du public à l’information.

