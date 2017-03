Crédit photo | Chantal Poirier Journal de Montréal Crédit photo | Chantal Poirier Journal de Montréal

Les audiences de la Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques débuteront le 3 avril prochain, sous la présidence du juge Jacques Chamberland.

Les deux premières semaines d’audiences de la commission Chamberland seront dédiées à des témoins experts et porteront sur le rôle du journalisme dans une démocratie et le principe de protection des sources journalistiques dans un contexte de liberté de la presse. Ces experts contribueront à la preuve liée à « l’environnement dans lequel évoluent les journalistes, les policiers et les juges dans une démocratie comme le Québec », indique-t-on. Il sera notamment question de métadonnées, d’adresses IP et de protection de la vie privée.

Les audiences consacrées à la preuve des évènements rapportés l’automne dernier suivront en mai et juin. On peut donc s’attendre à ce que la plupart des audiences aient lieu avant la Saint-Jean.

Ces audiences seront publiques et diffusées sur le site Web de la Commission.

Ensuite, au cours de l’été, les divers participants et intervenants seront appelés à déposer des mémoires. Il pourrait y avoir quelques dernières audiences à l’automne, au besoin. Après quoi la Commission se consacrera à la rédaction de son rapport final, qui doit être remis au plus tard le 1er mars 2018, selon le décret du gouvernement du Québec.

La Commission a été créée en novembre dernier à la suite des révélations sur l’espionnage de plusieurs journalistes québécois.

