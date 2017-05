Le Gîte du Mont-Albert. Crédit photo | Simon Diotte / Agence QMI

La FPJQ-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine vous invite à son assemblée générale annuelle qui se tiendra au Gîte du Mont-Albert, dans le parc national de la Gaspésie, le samedi 10 juin.

En matinée, un atelier portant sur le storytelling sera offert par le rédacteur en chef de Nouveau Projet, Nicolas Langelier, de 10h à midi. L’assemblée générale se tiendra en après-midi. Des postes sont à pourvoir au sein du conseil d’administration.

La formation est gratuite pour les membres de la FPJQ et de 20$ pour les non-membres. Voici les détails :

Le storytelling : l’art (et la technique) de raconter des histoires

À propos du formateur :

Nicolas Langelier est le rédacteur en chef de Nouveau Projet (magazine de l’année au Canada en 2015, finaliste à ce même titre en 2014 et 2016) et le directeur de l’entreprise sociale Atelier 10.

Description de l’atelier

On parle beaucoup de storytelling, en ce moment. Le mot est à la mode, que ce soit dans le domaine de la production radio ou du journalisme écrit. Mais que signifie-t-il vraiment? Et surtout, comment mieux le maîtriser afin de raconter des histoires plus captivantes et mémorables?

Cet art vieux comme l’humanité a ses techniques, ses codes et ses secrets. Ceux-ci sont particulièrement utiles, à une époque d’attention fragmentée et d’avalanche d’information. Dans cet atelier, nous examinerons ces techniques, avec comme objectif de permettre aux participants d’être en mesure, avec le même matériel de base et quel que soit le médium, de raconter de meilleures histoires.

Prière de confirmer votre présence auprès de Thierry Haroun, vice-président de la section, à l’adresse haroun@globetrotter.net

Au plaisir de vous compter parmi nous le 10 juin !

La section FPJQ-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine