États-Unis

Crédit photo: iStock.com Crédit photo: iStock.com

Alors que le problème de fausses nouvelles fait les manchettes, le Pew Research Center s’est demandé si les gens étaient conscients de la source des informations qu’ils consomment en ligne. La réponse varie selon la plateforme consultée.

Si les citoyens ont obtenu l’information en allant directement sur le site d’un média, 78% d’entre eux sauront qui l’a produite. Mais s’ils l’obtiennent par les réseaux sociaux, à peine un sur deux (52%) saura qui a produit l’information. Avec le danger que cela pose d’être incapable d’évaluer la crédibilité de la source et de prendre les «faits alternatifs» pour les faits.

Pour accéder à l’information, les Américains privilégient à égalité les sites et applications des médias (36%) et les réseaux sociaux (35%) et 10% des 2000 répondants au sondage du Pew Research Center considèrent Facebook comme l’entreprise de presse à la source de la nouvelle qu’ils ont lue.

