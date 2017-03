Alexandre Taillefer - Crédit photo | Radio-Canada / Julie Mainville

En déclarant qu’il faudrait lancer un Facebook et un Amazon québécois afin d’assurer « l’autonomie culturelle et économique » de la province, la semaine dernière, l’homme d’affaires Alexandre Taillefer a lancé un débat public.

S’exprimant au sommet annuel du Conseil québécois du commerce de détail, M. Taillefer, a affirmé que l’industrie du détail vit les mêmes problèmes que l’industrie des médias. Le propriétaire des magazines Voir et L’actualité estime que les deux secteurs font face à des géants américains (Amazon, Google et Facebook) avantagés sur le plan fiscal, et qu’il est temps de créer des versions québécoises de ceux-ci.

Un certain nombre de spécialistes du monde numérique et d’entrepreneurs, dont Sylvain Carle, ont rapidement réagi à sa suggestion en la qualifiant de « fausse bonne idée ». Selon lui, cette idée ne tient pas compte des « effets de réseau » et du fait qu’« avec des ressources numériques, ce n’est pas la rareté qui crée la valeur, c’est l’abondance ».

