Alain Saulnier : D’ex-patron à professeur

Par Jean-Luc Lorry

Après le choc brutal de son congédiement en mars 2012, Alain Saulnier, qui dirigeait depuis presque six ans 700 employés à Radio-Canada, a dû se réhabituer à la quiétude de sa demeure. Un contraste violent avec le bourdonnement intense de la vaste salle des nouvelles de la grande tour, boulevard René-Lévesque à Montréal.

Le journalisme dans le sang, Alain Saulnier a gravi tous les échelons de la profession avant d’accéder, en juin 2006, au poste prestigieux et convoité de directeur général de l’information de Radio-Canada.

Une fonction exigeante où l’un de ses faits d’armes fut d’avoir réussi à intégrer les services de l’information de la radio, du web et de la télévision. En février 2012, le vent tourne brutalement pour celui qui a toujours défendu bec et ongles la liberté de la presse et la cause journalistique. Le nouveau vice-président de Radio-Canada, Louis Lalande, lui annonce la fin de son mandat. Alain Saulnier sera remplacé par Michel Cormier, un journaliste maison qui fut, entre autres, correspondant international en Chine et en Russie.

La réaction du personnel de Radio-Canada, à la suite de l’annonce du congédiement d’Alain Saulnier, restera longtemps gravée dans sa mémoire.

On se souviendra que le journaliste Michel Viens avait dû interrompre son émission diffusée en direct sur les ondes de RDI pour expliquer aux téléspectateurs la raison des applaudissements nourris du personnel du Centre de l’information.

« J’ai vécu un moment de grâce, c’était hors du commun. Cela a été une situation assez unique, je crois, dans l’histoire des relations entre les patrons et les employés de Radio-Canada », s’est remémoré Alain Saulnier, quelques mois après avoir quitté la grande tour de Radio-Canada, qu’il a habitée professionnellement pendant 28 ans.

Vers une nouvelle gouvernance

Selon lui, une des recettes du succès pour un gestionnaire est d’être authentique et honnête. « Cela ne peut plus fonctionner, le patron autoritaire ou celui qui te ment en pleine face. La transparence est importante dans les relations de travail. Un responsable doit dire clairement les choses à ses employés, sans manigance, et partager avec eux la même conviction », a mentionné M. Saulnier lors d’une entrevue réalisée fin octobre dans les studios de TVRS à Longueuil. Celui-ci avait répondu à l’invitation de la section montérégienne de la FPJQ.

« Je suis un grand idéaliste. J’ai toujours pensé qu’un bon patron peut faire en sorte que s’établisse un climat de travail qui a de l’allure, sans être nécessairement en conflit. »

Président de la FPJQ de 1991 à 1997, Alain Saulnier a toujours été un fervent défenseur de la profession et de la pratique d’un journalisme de qualité. Et, même patron, il s’est toujours défini, avant tout, comme un journaliste.

« Certains dirigeants m’ont reproché de n’être pas assez gestionnaire, mais davantage partisan de la profession avec mes collègues de travail. Comment l’expliquer ? Je pense que je partageais avec tous les artisans la même passion pour le métier de journaliste et une volonté commune de développer le service public de Radio-Canada. »

Journalisme en péril

Alain Saulnier fut à l’origine de l’adoption du premier Guide de déontologie de la profession journalistique au Québec. « À Radio-Canada, j’ai toujours beaucoup soutenu les discussions et les débats entourant les pratiques journalistiques. »

Dans un contexte de concentration des médias et de cannibalisation des empires entre eux, M. Saulnier estime que l’information est aujourd’hui en danger. « Les médias ne doivent pas seulement servir à faire du fric. Leur rôle est de desservir la population et non les actionnaires d’une entreprise médiatique. C’est un privilège de pouvoir informer le public. »

Homme d’idées et de convictions, Alain Saulnier a trouvé son épanouissement professionnel en exerçant le métier de journaliste. « Plus jeune, j’étais un militant de l’extrême gauche. J’ai choisi de faire du journalisme et pas du militantisme. J’ai fait une croix là-dessus et je suis passé à autre chose. »

M. Saulnier considère le journaliste comme un rouage important de la société et croit que ce n’est pas son rôle de soutenir une cause. Lors de la crise étudiante, il n’aurait pas accepté que ses journalistes se présentent en ondes avec le carré rouge épinglé sur leur vêtement.

« Chaque mois de novembre, nous avions des débats qui m’agaçaient profondément sur le port du coquelicot pour commémorer le Jour du souvenir. Je pense qu’il faut avoir un devoir de réserve lorsqu’une personne affiche ses couleurs politiques ou idéologiques. »

Ce devoir, il est nécessaire pour le respect des règles de la déontologie, mais aussi du public, qui est en droit d’obtenir une information qui n’est pas teintée, mais au contraire fouillée. Il estime d’ailleurs que les médias doivent redéfinir leur mission d’information ainsi que leur marque de commerce. À ce sujet, Alain Saulnier est fier d’avoir amorcé et développé le journalisme d’investigation au Québec.

« Lorsque je dirigeais l’information du service public, je voulais préciser davantage les spécialités de Radio-Canada. Avec l’équipe de Jean Pelletier, Alain Gravel et Pierre Sormany, nous avions décidé d’amorcer une vision de l’information axée sur le journalisme d’enquête. » Un créneau exploité entre autres par les quotidiens La Presse, The Gazette et Le Devoir et par l’hebdomadaire Le Courrier de Saint-Hyacinthe.

De la tour à la classe

Depuis quelques mois, l’expertise et les connaissances d’Alain Saulnier bénéficient à des étudiants inscrits au cours d’analyse de la pratique journalistique qu’il donne à l’Université de Montréal.

M. Saulnier observe que le vieillissement de la population au Québec n’épargne pas les salles des nouvelles, où les offres d’emploi devraient se multiplier ces prochaines années.

« L’acte journalistique étant éclaté aujourd’hui sur plusieurs plateformes, il faut avoir une immense capacité de s’adapter aux nouvelles technologies. Je pense également qu’il faut redéfinir la profession. La principale qualité d’un journaliste est de douter de tout, y compris de lui-même. »

-30-

Jean-Luc Lorry est journaliste au Courrier de Saint-Hyacinthe

Trente Vol. 37 No 1 – Hiver 2013