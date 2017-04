Le ministre de la Communication algérien, Hamid Grine. Crédit photo | Le Matin d'Algérie

La Charte pour une couverture médiatique éthique et équitable des élections législatives du 4 mai 2017 que vient de publier le ministre de la Communication algérien, Hamid Grine, est dénoncée par des journalistes et des personnalités algériennes ainsi que par Reporters sans frontières (RSF).

Le ministère considère que les 10 « engagements » que contient cette charte destinée à l’ensemble des médias publics et privés sont nécessaires à une couverture « équitable, impartiale et objective » du prochain scrutin. Il est entre autres interdit de « diffuser des débats et déclarations politiques (…) pouvant donner lieu à des dérapages contraires à l’éthique journalistique et politique », de « faire des télétrotoirs durant la campagne électorale » et de « donner la parole aux personnes appelant au boycott ».

Des partis et des personnalités politiques de l’opposition ont décidé de boycotter les élections du 4 mai parce qu’ils anticipent que le vote sera entaché de fraude.

Plusieurs responsables de médias estiment que la manœuvre du ministre Grine est une mesure « antidémocratique ». « Publier une charte restrictive pour la liberté de la presse, sans avoir consulté ni les médias ni la société civile, est aberrant et démontre clairement que le gouvernement algérien, au nom d’une soi-disant éthique, cherche en fait à bâillonner les journalistes à la veille des prochaines élections, a déclaré Virginie Dangles, rédactrice en chef de RSF. Nous exhortons le gouvernement algérien à ne pas entraver le travail de la presse et appelons les autorités à respecter leurs propres engagements, pris au niveau national et international. »

