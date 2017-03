Pas moins de douze membres de la FPJQ sont en lice pour l’un des prix du 68e Concours canadien de journalisme.

À La Presse, Sylvie St-Jacques, Stéphanie Grammond, Ariane Krol, Isabelle Hachey, Philippe Teisceira-Lessard, Louis-Samuel Perron, Sophie Allard, Véronique Beaudet, Francis Auger, et Hugo Pilon-Larose sont en nomination, tandis que deux artisans du Droit, le caricaturiste Guy Badeaux et la reporter Justine Mercier, font partie de la sélection.

Soulignons qu’Isabelle Hachey est finaliste dans trois catégories : international, grande enquête et reportage élaboré. La Presse, en tant que média, est aussi en nomination pour sa couverture de l’explosion d’un camion transportant 45 000 litres de diesel sur l’autoroute métropolitaine à l’heure de pointe.

Le Globe and Mail de Toronto vient en tête des candidatures avec 19 nominations. Suivent La Presse (9), le Toronto Star (8), La Presse canadienne (5) et le Saskatoon StarPhoenix et le Winnipeg Free Press (trois chacun). Le concours est ouvert aux quotidiens, agences de presse, de même qu’aux sites de nouvelles en ligne dont la candidature est approuvée par le CCJ.

Les prix seront remis à Toronto le 5 mai prochain.

Pour plus d’information :

Communiqué : nominations pour le 68e Concours canadien de journalisme