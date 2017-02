Des membres du conseil d’administration et de la direction de la FPJQ – Crédit photo | Félix Olivier Jacques Fournier Des membres du conseil d’administration et de la direction de la FPJQ – Crédit photo | Félix Olivier Jacques Fournier

Note: L’événement a été déplacé au 25 février 2017, voir les détails ici

#ProtectPressFreedom

#Journalistesespionnés

À l’initiative de l’organisme Canadian Journalists for Free Expression (CJFE), le samedi 4 février sera une journée de sensibilisation à travers le pays pour la protection des sources journalistiques. De la surveillance des journalistes à la controversée loi antiterroriste C-51, la liberté d’expression sera au cœur de cette mobilisation.

En collaboration avec d’autres organismes et médias, dont la FPJQ, l’organisme CJFE appelle la société civile à poser des gestes de solidarité. Il prévient la population canadienne des risques de la surveillance de masse, et rappelle l’importance de nouvelles lois pour protéger les lanceurs d’alertes et les journalistes.

CJFE propose diverses façons de s’impliquer dans la campagne #ProtectPressFreedom et a rédigé un guide pour expliquer au public comment il peut contribuer.

Pour les tweets en français, il est proposé d’inscrire #Journalistesespionnés avec un commentaire sur la protection des sources journalistiques.

Cette journée d’action se tiendra quelques jours avant le retour en cour du journaliste de Vice, Ben Makuch, qui se bat contre la Gendarmerie Royale du Canada pour protéger son matériel et sa source journalistique. Son cas sera entendu le lundi 6 février à la Cour d’appel de l’Ontario. CJFE organisera aussi un rassemblement à Toronto ce jour-là pour appuyer le journaliste.

Pour plus d’information :

CJFE : #ProtectPressFreedom