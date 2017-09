20 façon d’utiliser les réseaux sociaux en journalisme

Facebook, Twitter, Delicious, LinkedIn et compagnie font désormais partie du paysage journalistique. Sceptiques? Craintifs? Cessez de vous ronger les ongles et de vous arracher les cheveux : cet article devrait vous aider à les apprivoiser.

Par Maryse Tessier

Les journalistes ne peuvent plus se passer du Web. Désormais, Internet correspond à un média de masse, grâce à son interactivité et au nouveau rapport au temps et à l’espace qu’il permet. Il regroupe à la fois la radio, la télévision et la presse écrite à l’intérieur d’une seule et même boîte : votre ordinateur.

Tout article doit maintenant être produit plus vite, au détriment d’un traitement approfondi de l’information. Le journaliste peut-il tout de même faire un travail de qualité, tout en tirant profit des avantages du Web? Absolument. Il suffit d’utiliser des outils conviviaux et efficaces.

Le nombre de réseaux sociaux a explosé au cours des dernières années. Du lot, quatre se distinguent. Le premier et non le moindre : Facebook. Il s’agit d’un site de réseautage social destiné à rassembler des personnes proches ou connues. Fondé en 2004 par Mark Zuckerberg, alors qu’il était étudiant à Harvard, le site compte à ce jour plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde.

Le prochain sur la liste? Twitter. Ce service de microblogage permet d’envoyer des tweets (gazouillis, en français) de 140 caractères, vous permettant d’indiquer ce que vous êtes en train de faire. Twitter a vu le jour en mars 2006 grâce à Noah Glass et Jack Dorsey. Le site revendique maintenant plus de six millions d’utilisateurs sur la planète.

Suit de très près LinkedIn, un site qui permet de construire et d’agréger son réseau professionnel en ligne. Il se définit comme un réseau de connaissances facilitant le dialogue entre professionnels. LinkedIn a été fondé en 2003 par Reid Hoffman et Allen Blue. En avril 2009, il comptait plus de 38 millions d’utilisateurs qui habitent dans 120 pays et qui proviennent de plus de 150 secteurs d’activité.

Finalement, Delicious. Ce site permet de sauvegarder et de partager ses signets Internet, et de les classer par mots-clés (tags). Il a été créé en 2003 par Joshua Schachter. Et maintenant, la question qui tue : pourquoi faudrait-il les utiliser?

1• Facebook donne accès à des groupes correspondant à vos intérêts

Bien que bon nombre de groupes sur Facebook tiennent des propos insensés, certains fournissent des renseignements utiles et d’ordre professionnel. Profitez-en!

2• Facebook permet de poser des questions à votre réseau

Un problème épineux à régler? Une recherche à effectuer pour un article? Sollicitez l’aide de vos contacts! Mettez à jour votre statut en posant votre question. Parions que, quelques minutes plus tard, plusieurs contacts vous auront répondu.

3• Facebook augmente votre visibilité

En publiant des renseignements pertinents et en participant à des groupes de discussion, vous accroîtrez votre visibilité en tant que personneressource d’un domaine en particulier. De plus, si vous avez un blogue, la mise à jour de votre statut Facebook peut constituer un excellent moyen d’accroître l’achalandage.

4• Facebook permet de cibler votre créneau

Les utilisateurs fournissent beaucoup de renseignements personnels sur leur profil Facebook. En temps normal, obtenir des données démographiques, technographiques et psychographiques coûterait une fortune. Grâce à Facebook, il est facile d’accéder aux profils d’utilisateurs correspondant au créneau recherché, et ce, sans frais.

5• Facebook vous donne la chance d’être au courant d’événements

Ce n’est pas seulement pour connaître la prochaine date d’un concert de votre groupe favori. L’application « Événements » vous permet de connaître ceux auxquels prennent part vos contacts. Il s’agit souvent d’excellentes occasions de faire des rencontres intéressantes.

6• Twitter est parfait pour la découverte de nouvelles de dernière heure

Sur Twitter, vous retrouverez Radio-Canada, Cyberpresse, Technaute, le New York Times, le Guardian, etc. Une des caractéristiques de Twitter est sa facilité d’utilisation, sa brièveté et sa spontanéité, ce qui explique pourquoi ces médias l’utilisent pour diffuser des nouvelles brèves.

7• Twitter vous aide à formuler des questions d’entrevue

Vous devez interviewer Jean Charest? Demandez à vos contacts sur Twitter de vous envoyer des questions! Cette méthode s’avère efficace, car les questions de notre réseau constituent des pistes de réflexion auxquelles nous n’avions pas pensé.

8• Twitter est synonyme d’assurance de la qualité

Ce qui pourrait être bizarre s’avère très utile : votre réseau de contacts peut vous signaler des erreurs d’orthographe et d’autres erreurs de publication en un temps record. C’est ce qui s’avère essentiel pour éviter que vous ne vous embourbiez une deuxième fois.

9• Twitter vous donne la chance d’apprendre de nouvelles choses grâce à des professionnels de l’industrie

En suivant des experts, des amateurs d’un domaine en particulier ou un réseau d’informateurs, on se retrouve souvent avec une revue de presse riche et commentée à utiliser pour des articles futurs.

10• Twitter permet de partager des trucs et astuces avec les autres membres de votre réseau

Vous désirez partager une découverte? En 140 caractères, transmettez-la à votre réseau! Cette technique est simple, directe et peut vous faire bénéficier d’un achalandage accru.

11• Delicious est accessible n’importe où, n’importe quand

Imaginez : vous êtes au travail et vous devez faire une recherche sur les nouvelles tendances en matière de tourisme. Vous vous souvenez que vous avez repéré un article portant sur ce sujet, alors que vous étiez à la maison. Pas de panique. Il suffit de vous connecter à votre compte Delicious et le tour est joué!

12• Delicious vous permet de faire des listes

Vous lisez des articles sur les nouvelles tendances technologiques? Avec Delicious, il suffit de les sauvegarder, en y ajoutant des notes spécifiques : pour un article dans le magazine Trente, pour mon blogue, etc. Le site mettra en ordre les articles, en fonction des notes spécifiques.

13• Delicious est accessible en un seul clic de souris

Que vous utilisiez Firefox ou Internet Explorer, vous pouvez télécharger la barre d’outils Delicious vous permettant d’accéder en un clic à votre profil Delicious avec tout son contenu. C’est rapide et efficace.

14• Delicious facilite la création d’un réseau

Si vous trouvez des utilisateurs qui partagent les mêmes intérêts que vous, vous pouvez les ajouter à votre réseau. Il s’agit d’un accès à une manne de renseignements utiles pour des articles à venir.

15• LinkedIn met en valeur votre expertise

Votre profil LinkedIn vous permet de préciser vos compétences et de mettre des liens menant à vos articles publiés.

16• LinkedIn vous aide à trouver du travail

Vous êtes pigiste? Votre profil peut vous aider à cibler votre champ de compétences, ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez offrir. Être en contact avec votre réseau vous donne un accès direct à nombre d’employeurs potentiels.

17• LinkedIn vous donne accès à une foule d’experts

La fonctionnalité de recherche avancée sur LinkedIn est excellente. Par exemple, si vous rédigez un article sur Bombardier et que vous désirez recueillir l’avis d’un expert dans l’industrie aéronautique, il vous suffit de taper dans la boîte recherche « Bombardier », d’affiner votre recherche par personne, par entreprise, etc., et voilà!

18• LinkedIn permet d’obtenir des réponses à vos questions

Vous pouvez indiquer votre question dans votre statut (comme pour Facebook), permettant ainsi à votre réseau de vous répondre par courriel ou de vous envoyer un message directement par LinkedIn.

19• LinkedIn permet d’évaluer la pertinence d’une nouvelle

Vous êtes au fait d’une nouvelle provenant d’une personne en particulier? Vous pouvez évaluer la pertinence de votre source en consultant le profil LinkedIn de votre informateur. Sachez qu’un vaste réseau de contacts sur LinkedIn renforce la véracité de la nouvelle.

20• Leur utilisation? Ça n’a pas de prix!

Quoi de mieux que d’avoir à sa portée des tonnes et des tonnes de références, et ce, sans débourser un seul sou.

-30-

Maryse Tessier est journaliste indépendante et utilisatrice assidue des réseaux sociaux.

_________________________

Vol. 33, no 7, juillet-août 2009