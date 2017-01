Rapport commandé par Ottawa

Le président et directeur général du FPP, Edward Greenspon, lors de la présentation de son rapport intitulé Le miroir éclaté – nouvelles, démocratie et confiance dans l’ère numérique. – Crédit photo | Fred Chartrand / PC Le président et directeur général du FPP, Edward Greenspon, lors de la présentation de son rapport intitulé Le miroir éclaté – nouvelles, démocratie et confiance dans l’ère numérique. – Crédit photo | Fred Chartrand / PC

Entre compressions et fermetures de médias, le déclin des médias d’information traditionnels au Canada s’accentue, selon un rapport majeur commandé par le ministère du Patrimoine canadien, rendu public jeudi.

La vaste étude, intitulée Le miroir éclaté : Nouvelles, démocratie et confiance dans l’ère numérique, réalisée par le Forum des politiques publiques, propose une douzaine de recommandations pour atténuer la crise des médias.

Dirigée par le journaliste canadien Edward Greenspon, président-directeur général du Forum, anciennement rédacteur en chef du Globe & Mail et haut dirigeant du Toronto Star, l’étude comprend, notamment, l’analyse de consultations auprès de 300 personnes du milieu à travers le Canada et d’un sondage d’opinion publique.

«Les médias du XXe siècle sont de moins en moins visibles, hormis pour alimenter un débat public désormais hors de leur contrôle», peut-on lire dans l’introduction de l’étude d’une centaine de pages.

Ensevelies sous une mare de contenus viraux qui vont de la rumeur aux revendications, les nouvelles fiables tentent de faire leur chemin dans un environnement numérique instable.

L’effondrement des revenus publicitaires pour les journaux et les médias les oblige à repenser sans cesse leurs modèles d’affaires. Des données du rapport montrent l’écart fulgurant entre les recettes générées par la publicité en ligne des entreprises de presse et celles des géants du web américains. Google et Facebook raflent presque tout.

Les solutions proposées sont regroupées en deux catégories: des mesures pour «renforcer la viabilité économique des médias » et d’autres pour «promouvoir à la fois le journalisme axé sur la fonction civique et l’innovation numérique».

Les recommandations incluent, notamment :

la création d’un fonds pour l’avenir du journalisme et de la démocratie,

la suppression des obstacles au financement philanthropique,

la révision du financement CBC/Radio-Canada et le renforcement de «l’impératif d’informer» du diffuseur public,

un nouveau mandat local pour La Presse Canadienne,

des changements au système de taxation des entreprises de presse,

le renforcement de la Loi sur le droit d’auteur

